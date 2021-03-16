banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ortak eğitimler gerçekleştirecek
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ortak eğitimler gerçekleştirecek
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!

Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum

Eliz adını verdiği kızını kucağına alarak, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Buse Varol, bir takipçisinin "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusuna yanıt verdi. Varol, "Hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum" ifadelerini kullandı.

Magazin 16.03.2021, 12:15
3
Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olmuştu.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Sevincini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Varol, önceki gün Instagram'dan takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Buse Varol, takipçisinin, "Hem spor, hem ev işi, hem yemek, çocukların bakımı, cilt bakımı, sosyal medya... Hepsine nasıl yetişiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Vallahi, yemin ederim 3 gündür acayip uykusuzum. Burak ağlıyor sürekli uykusundan uyanıp. Koşarak onun yanına gidiyorum. Tam uyudu derken Eliz ağlamaya başlıyor ve aralıksız bir saat...

Tabii ki yardımcılarımız var, Allah onlardan razı olsun ama yine de evde çoğu şey kadında bitiyor. Sonra 3 numaram Alişan'a... Yemek yap, onunla ilgilen, çocuklar uyurken derken günler geçiyor. Bu arada eğer kendime ve eşime zaman ayırmazsam herhalde patlarım. Tüm bu yorgunluklarıma değer ama...

"İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİP OLDUM"

"Üçüncü çocuğu istiyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

'İmkan' derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum. (Maddi ve manevi...) O yüzden sanırım cevabım; evet ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey; aşk... Umarım merakınızı giderebilmişimdir, sevgiler...

"TARTILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Spor yapmayı aksatmayan Varol, bir kullanıcının "Emziriyor musun? Bir de şu anda kaç kilosun?" sorusuna, "Hem emziriyorum, hem sütümü sağıp, veriyorum hem mama takviyesi de var... İyice zayıflayana kadar tartılmayı düşünmüyorum" yanıtını verdi.

"BEN DE ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan ile 2017 yılında birlikte rol aldığı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Buse Varol, takipçisinin "Eşiniz ne kadar şanslı senin gibi mükemmel bir insana sahip olduğu için. Harika bir eş, harika bir anne..." sözlerine, "Çok teşekkürler, şans tek taraflı değil ama ben de çok şanslıyım" şeklinde cevap verdi.

"BAKMAYA BİLE KIYAMIYORUM"

Buse Varol, doğum sonrası duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Allah annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az... Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık... Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak.

Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir ağabeyin olduğu için çok şanslısın Eliz...

MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

30 yaşındaki Varol, "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"

Çift, geçtiğimiz yıl kasım ayında Instagram hesaplarından birlikteliklerinin dördüncü yılını kutlamıştı.

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini şu sözlerle yayınlamıştı:

İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim.

"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK"

Oyuncu da, şarkıcı eşi Alişan ile pozunu şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.

Kaynak: haberturk.com.tr

Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20