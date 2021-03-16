Buse Varol: İstediğim her şeye sahip oldum

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay ikinci kez anne-baba olmuştu.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Sevincini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Varol, önceki gün Instagram'dan takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Buse Varol, takipçisinin, "Hem spor, hem ev işi, hem yemek, çocukların bakımı, cilt bakımı, sosyal medya... Hepsine nasıl yetişiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Vallahi, yemin ederim 3 gündür acayip uykusuzum. Burak ağlıyor sürekli uykusundan uyanıp. Koşarak onun yanına gidiyorum. Tam uyudu derken Eliz ağlamaya başlıyor ve aralıksız bir saat...

Tabii ki yardımcılarımız var, Allah onlardan razı olsun ama yine de evde çoğu şey kadında bitiyor. Sonra 3 numaram Alişan'a... Yemek yap, onunla ilgilen, çocuklar uyurken derken günler geçiyor. Bu arada eğer kendime ve eşime zaman ayırmazsam herhalde patlarım. Tüm bu yorgunluklarıma değer ama...

"İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİP OLDUM"

"Üçüncü çocuğu istiyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Evlenmeden önce de bu imkanlara sahip miydin?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

'İmkan' derken neyi kastettiniz bilmiyorum ama hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum. (Maddi ve manevi...) O yüzden sanırım cevabım; evet ama tabii ki evlendikten sonraki sahip olduğum en iyi şey; aşk... Umarım merakınızı giderebilmişimdir, sevgiler...

"TARTILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Spor yapmayı aksatmayan Varol, bir kullanıcının "Emziriyor musun? Bir de şu anda kaç kilosun?" sorusuna, "Hem emziriyorum, hem sütümü sağıp, veriyorum hem mama takviyesi de var... İyice zayıflayana kadar tartılmayı düşünmüyorum" yanıtını verdi.

"BEN DE ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan ile 2017 yılında birlikte rol aldığı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Buse Varol, takipçisinin "Eşiniz ne kadar şanslı senin gibi mükemmel bir insana sahip olduğu için. Harika bir eş, harika bir anne..." sözlerine, "Çok teşekkürler, şans tek taraflı değil ama ben de çok şanslıyım" şeklinde cevap verdi.

"BAKMAYA BİLE KIYAMIYORUM"

Buse Varol, doğum sonrası duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Allah annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az... Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık... Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak.

Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir ağabeyin olduğu için çok şanslısın Eliz...

MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

30 yaşındaki Varol, "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"

Çift, geçtiğimiz yıl kasım ayında Instagram hesaplarından birlikteliklerinin dördüncü yılını kutlamıştı.

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini şu sözlerle yayınlamıştı:

İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim.

"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK"

Oyuncu da, şarkıcı eşi Alişan ile pozunu şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.

Kaynak: haberturk.com.tr