Bursalılar "Gırgır Stand Up Gecesi" ile gülmeye doyacak

Gırgır Stand Up Gecesi, 19 Aralık Pazartesi günü saat 20.30’da Nilüfer Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Güldür Güldür şov programında stand up gösterileri yapan Uykusuz Dergisi Yazarı Alpay Erdem ve Gırgır Dergisi yazarlarından ödüllü komedyen Barbaros Uzunöner, Gırgır Stand Up gösterisi ile Bursa’da olacak. En iyi komedyenlerin tek kişilik gösterilerinin en komik bölümlerini anlatmak için bir araya geldiği, "Gülmeye, çok çok gülmeye hazır olun" mottosuyla sahnelenen Gırgır Stand Up Gecesi, Bursalıları gülmeye doyuracak.

Gösterinin biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.