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Bursalı gencin şarkısını 3 günde 1 milyon kişi izledi

Bursalı Burak Ünlütekin’in şarkı klibi sosyal medyada 3 günde 1 milyon kişi tarafından izlendi. En çok izlenenler listesine giren klibe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş tam destek verdi.

Magazin 09.08.2021, 11:14
Bursalı gencin şarkısını 3 günde 1 milyon kişi izledi

İstanbul'da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Burak Ünlütekin, uzun süredir söz ve müziğini hazırladığı şarkı için Büyükada'da klip çekti. Yaklaşık 3 yıllık şan ve musiki eğitiminin ardından çektiği klibin prodüktör ve aranjörlüğünü Orhan Sancak yaptı. Klip çekimi ve kurgu aşaması sonrasında sosyal medya uygulamalarından yayınlandı. Farklı sosyal medya uygulamalarında paylaşılan ve beğenilen klip 3 günde toplam 1 milyon kişi tarafından izlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da destek verdiği binlerce kişi tarafından da paylaşılan şarkı klibinin son kısmında yazan metinde şu ifadelere yer verildi: “Projemizde hep yanımızda olan ve desteklerini hiç esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sonsuz teşekkürler”

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