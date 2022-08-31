Bursa’da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılında Bursa Belediyelerinin düzenlemiş oldukları konserler ile Bursalılar zafer coşkusunu doyasıya yaşadı.

Zafer Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla Bursa’da gerçekleşen konserler ile Bursalılar zafer coşkusunu yaşadı. Kestel Belediyesi’nin Kestel İlçe Stadı’nda düzenlediği organizasyonda dj performansı ile eğlenen Bursalı vatandaşlar Türk rock grubu Yüksek Sadakat’in sahne almasıyla birlikte müzik keyfi yaşadı. Grup; ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’, ‘Onlar Bizi Dinlerler’, ‘İhtimaller Denizi’, ‘Kadınım’, ‘Döneceksin Diye Söz Ver’ gibi şarkılarını dinlemeye gelen seyirciler ile hep bir ağızdan söyledi. Her kesimin dilinde olan ‘Haydi Gel İçelim’ şarkısı ile yaklaşık 2 saat süren performanslarının ardından konserlerini sonlandırdılar.

Yıldırım Belediyesi’nin Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda kurdukları sahnede ise dj performansı ile enerjiyi yükseltirken son dönemde sosyal mecralarda yaklaşık 750 milyon izlenen ‘Samsak Döveci’ şarkısı ile ününe ün katan TRT sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı. Geçmişten günümüze Türk Halk Müziği üstadlarının seslendirdikleri türküleri Bursalılar için yorumlayan Doğan, kendi albümünden şarkılar da seslendirdi. Seyircilerin arasında çoğunluğu genç kesim olan bir çocuğun Yıldırım’a ‘Elif abla seni çok seviyorum Samsak Döveci söyler misin?’ demesinin ardından ‘O Türküyü mutlaka seslendireceğim’ diyerek repertuarına devam etti. Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan Elif Buse Doğan, beş günlük konser maratonunu Bursa’da bitirdiğini dile getirdi.

Mudanya Belediyesi’nin Mütareke Binası önünde kurdukları sahnede ise sesiyle, yorumuyla herkesin beğenisini toplayan ünlü sanatçı Leman Sam, Zafer Bayramı’nda Bursalı dinleyicileriyle buluştu. ‘Kıyamam Sana’, ‘İlla’, ‘Rüzgar’, ‘Gül Güzeli’ gibi dillere pelesenk olan şarkılarını Bursalı dinleyicileri ile birlikte seslendirdi. Sam, yaklaşık 2 saat sahnede kalmasının ardından konserini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile birlikte Türk Bayrağı açarak 10. Yıl Marşı’nı seslendirerek sonlandırdı.