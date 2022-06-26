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Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı

’Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’, ’Kafile’, ’Haydi Gel İçelim’, ’Aşk Durdukça’, ’Ben Seni Arayamam’ gibi hit şarkılarıyla tanınan rock müzik grubu Yüksek Sadakat, dün akşam Bursa sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Magazin 26.06.2022, 05:52
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı

’Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’, ’Kafile’, ’Haydi Gel İçelim’, ’Aşk Durdukça’, ’Ben Seni Arayamam’ gibi hit şarkılarıyla tanınan rock müzik grubu Yüksek Sadakat, dün akşam Bursa sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Uzun süreli sessizliklerini ’Öksüz Yel’ adlı şarkılarıyla bozan Yüksek Sadakat, beşinci stüdyo albümleri ’Rengarenk’ ile Eylül ayında sevenlerinin karşısına çıkan grup, Bursa sahnesinde dinleyicileri ile bir araya geldi. Uğur Onatkut, Kenan Vural, Serkan Özgen, Kutlu Özmakinacı ve Sefa Deniz Alemdar’dan oluşan Yüksek Sadakat, Bursa dinleyicisinin beğenisini topladı.

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendiren grup, yoğun ilgiden memnun kaldı.

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