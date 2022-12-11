Bursa’da Ufuk Beydemir ve Pentagram rüzgarı

Şehrin en eğlenceli festivali Cityfest, Bursa’da heyecanın dozunu kesmeden yüksek nabızları tazeledi. Bursa’da düzenlenen etkinliğin ikinci gününde Bursalı sevilen grup Denden Cover ile Ufuk Beydemir ve Pentagram sahne aldı.

Eğlencenin zirveye çıktığı, müziğin hiç susmadığı ve her performansta müzikseverleri heyecana doyuran Cityfest’in ikinci gününde sevenlerini Denden Cover karşılayarak sahnedeki yerini "Ay Tenli Kadın " şarkısıyla müzik piyasasına giren Ufuk Beydemir’e bıraktı. Hayranlarına unutulmaz bir festival akşamı yaşatan Beydemir’in şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz Ekim ayında Roma’da dünya evine giren ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ve eşi ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Bursa konserinde de bir aradaydılar. Eşini yalnız bırakmayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘Ben yine Ufuk Beydemir konserindeyim. Doyamıyorum bu çocuğa napıyım.’ Notunu ekledi. Konserin ardından sahne alan Pentagram grubunu da birlikte dinledikleri paylaşımı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Pentagram’dan Bursa’da heavy metal şov

Türk Heavy Metal müziğinin bilinen ve sevilen gruplarından Pentagram kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri coşkulu bir şekilde karşıladı. Bir an olsun hareketin ve müziğin sesi kesilmeyerek unutulmaz bir festival akşamı yaşandı.Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı grup sevenlerinin de alkışlarıyla birlikte sahne performansını noktaladı.