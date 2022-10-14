Bursa’da rap müzik gecesi

Rap müziğin sevilen isimlerinden Şanışer ve Sokrat St., Bursalı dinleyicileri ile bir araya geldi.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde mekanı tamamen dolduran müzikseverler, Şanışer ve Sokrat St.’nin şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı. ‘Susamam’, ‘Ben Kimim’, ‘Yalan’, ‘Ne İçin Yaşıyorum’ ve ‘Tarihimin Günahları’ gibi popüler şarkıları birlikte seslendiren ikili, dinleyicileri ile kurdukları dialoglarla da izleyicileri coşturdu.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahne alan Şanışer ve Sokrat St., Bursalı rap müzik dinleyicileri şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken aynı zamanda eğlence dolu anlar yaşadı.