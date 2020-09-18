Bursa’da Karadeniz fırtınası esti
ETNİK POP MÜZİK TARZI İLE 2000'Lİ YILLARA DAMGA VURAN ÜNLÜ SANATÇI DAVUT GÜLOĞLU, HAYATINDAKİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ. BURSA’YA FIRSAT BULDUKÇA UĞRADIĞINI BELİRTEN GÜLOĞLU, “KARADENİZ’İN DOĞALLIĞINI GÜZELLİĞİNİ BURSA’DA DA YAŞIYORUM.
Etnik pop müzik tarzı ile 2000’li yıllara damga vuran Davut Güloğlu, hayatındaki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bursa’ya fırsat buldukça uğradığını belirten Güloğlu, “Karadeniz’in doğallığını güzelliğini Bursa’da da yaşıyorum.
Bursa’da bir dizi çekimimiz de olmuştu ve Bursa bana uğurlu gelen bir şehir. Bursa’nın yeri bu açıdan bende çok farklı. Ziyaretimin diğer bir maksadı da, burada yatırım yapmayı planlıyorum" dedi.
Bir davet üzerine Bursa’ya geldiğini ifade eden Güloğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede herkesin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemli olduğunu ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Bursa ziyaretinde Botanik Park’ta kebap yiyen Güloğlu, müzik dünyasına yeni bir besteyle yeniden hareket getireceğini belirterek, “Yaklaşık yirmi gün sonra kameralar karşısına geçiyorum. Buradan sizlere sürpriz olsun. Aşk kokan bir eserle karşınıza çıkacağım ve bundan sonra 2 ayda bir şarkılar hazırlayıp sizlere sunacağım. Kendimi yenilemeyi ve müziğe bir şeyler katmaya çalışıyorum. Gelecek nesillere örnek olabilmeyi, amatör ruhla çalışıp profesyonel bir şekilde çalışmayı seviyorum” dedi.
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