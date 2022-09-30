Bursa Sagopa Kajmer’e el verdi

Türkiye’nin öncü rap sanatçılarından biri olan Sagopa Kajmer, Kültürpark Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Yaş sınırı olmayan konsere ebeveyni ile birlikte gelen minik hayranının her şarkısına eşlik ederek el uzatması üzerine ünlü rapçi tokalaşarak minik hayranını mutlu etti.

Ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, Kültürpark Açıkhava sahnesinde Bursalı dinleyicileriyle buluştu. ’Neyse’, ’Vazgeçtim İnan’ ve ’İstisnalar Kaideyi Bozmaz’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kajmer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Küçük büyük her kesimin hayranı olduğu ünlü rapçi Sagopa Kajmer’e sevenleri ulaşmak için çaba sarf ettiler. Güvenlik güçlerinin bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konserin keyifli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Yaş sınırı olmayan konserde ebeveyni ile birlikte gelen minik hayranının, Sagopa Kajmer’in her şarkısına eşlik etmesi seyirciler kadar ünlü rapçinin de dikkatini çekerek kendisiyle yakından ilgilendi.

Bergen’i unutma

Türk müziğinin önemli isimlerinden Bergen’in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısına yaptığı düet parçayı Bursalı dinleyicileri ile birlikte seslendirirken seyirciler alkışları ve ıslıklarıyla şarkıya eşlik etti.

Sahneye havlular uçuştu

Sagopa Kajmer, sevilen şarkılarından ‘İstisnalar Kaideyi Bozmaz’ şarkısının bir bölümünde ‘Hanginiz bu piste havlu attı?’ dediği anda sahneye dinleyiciler havluları fırlattı. Sagopa Kajmer konserlerinde bir gelenek haline gelen bu durum, dinleyiciler için beğeni ile karşılandı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sagopa Kajmer’in şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.