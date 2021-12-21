Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hırvatistan'dan iadesi sağlanan sikkeler yaklaşık 2300 yıllık bir dönemi kapsıyor
Burcu Özberk’ten rol arkadaşı İlhan Şen’e doğum günü sürprizi!
FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü birlikte paylaşan oyuncular Burcu Özberk ve İlhan Şen haklarında çıkan aşk dedikodularına 'arkadaşız' yanıtını vermişti. Fakat dizi setinde Burcu Özbek'in partneri İlhan Şen'e doğum günü sürprizi yaptığı videodaki samimi halleri ise kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
Magazin 21.12.2021, 13:44 21.12.2021, 15:11
FOX TV ekranlarından izleyiciye sunulan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen'in haklarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı.
SETTE SÜRPRİZ KUTLAMA
İkili 'arkadaşız' diyerek haklarında çıkan haberleri yalanlamışlardı. Daha sonrasında ise Burcu Özberk'in Serkay Tütüncü ile bir birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Oyuncu İlhan Şen geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Burcu Özberk de sette partnerine doğum günü sürprizi hazırlayarak o görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.