Burcu Özberk’ten rol arkadaşı İlhan Şen’e doğum günü sürprizi!

FOX TV ekranlarından izleyiciye sunulan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen'in haklarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

SETTE SÜRPRİZ KUTLAMA

İkili 'arkadaşız' diyerek haklarında çıkan haberleri yalanlamışlardı. Daha sonrasında ise Burcu Özberk'in Serkay Tütüncü ile bir birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Oyuncu İlhan Şen geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Burcu Özberk de sette partnerine doğum günü sürprizi hazırlayarak o görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.