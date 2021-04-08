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Burcu Esmersoy'un Aşk-ı Memnu çorapları
Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Burcu Esmersoy, çoraplarıyla dikkat çekti.
Magazin 08.04.2021, 15:15
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Güzel sunucu Burcu Esmersoy, günün erken saatlerinde İstinyePark'ta görüntülendi. Sunucu, objektiflere poz verdikten sonra koşar adımlarla bir mağazaya giriş yaptı.
"APTALLIK ETME BİHTER"
Yaklaşık 15 dakika içerisinde alışverişini tamamlayan Esmersoy'un çoraplarındaki "Aptallık etme Bihter" yazısı dikkat çekti.
Fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'da; Nebahat Çehre'nin, 'Bihter' karakterine hayat veren Beren Saat'e söylediği bu sözler dillere düşmüştü.
(Ensonhaber)