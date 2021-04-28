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Burcu Esmersoy, Çeşme'den ev aldı

Ekranların sevilen sunucusu Burcu Esmersoy, çok sevdiği Çeşme’den ev sahibi oldu.

Magazin 28.04.2021, 14:10
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Burcu Esmersoy, Çeşme'den ev aldı

Güzel sunucu Burcu Esmersoy’un hayali gerçek oldu. Her fırsatta Çeşme'yi çok sevdiğini söyleyen Esmersoy, artık İzmirli oldu.

Yıllardır yaz tatillerini burada geçiren Esmersoy, sonunda Alaçatı’dan ev aldı. Yazlık bir villa alan ünlü sunucu, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor.

BU YAZ KENDİ EVİNDE OLACAK

Evinin dekorasyon işleri için mimarlarla anlaşan Esmersoy, çok yakında evine taşınarak tüm yazı Alaçatı’da geçirecek.

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