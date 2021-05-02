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Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız ve Netflix'te yayınlanan'Fatma dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik, anlamlı hareketiyle takdir topladı. Güzel oyuncu doğum günü için hediye göndermek isteyenlerin Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na yardım yapmalarını rica etti.

Magazin 02.05.2021, 09:38
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Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Son zamanlarda Camdaki Kız ve Fatma dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik'ten anlamlı bir harekete imza atarak gönülleri fethetti.

"EN GÜZEL HEDİYE BU OLACAKTIR"

4 Mayıs'ta 31 yaşına girecek oyuncu, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Biricik, takipçilerinden Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı. Instagram'dan paylaşım yapan Biricik, "Canlarım eşim dostlarım sevenlerim sevmeyenlerim. Malum doğum günüm geliyor belki içinizden bir hediye almak gerekirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum. Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını ne çaresiz durumlara düştüğünü gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır. Şimdiden teşekkürler" ifadelerini kullandı.(Kaynak: Snob Magazin)

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