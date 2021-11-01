Burçin Terzioğlu sette taciz edildiğini itiraf etti

Yalancı, Hükümsüz, Menajerimi Ara, Kurşun, Hakan Muhafız ve Poyraz Karayel dizileriyle son yılların başarılı isimlerinden 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu.

Burçin Terzioğlu'nun son günlerde artan "sette taciz" iddialarıyla ilgili soruya verdiği yanıt ise olay oldu.

Terzioğlu, Hakan Gence'nin "Hayatında hiç isteğin dışı bir davranışa maruz kaldın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Deniz’in yaşadığına benzer anlamdaysa ‘hayır’."

"Ama geçmiş yıllarda daha toy ve bunun bir suç olduğunun farkında değilken setlerde mobbing’e ve sözlü tacize uğramıştım. "

"İnsanlar da sessiz kalmamız yüzünden hadlerini aşıp normalleştirmişlerdi."

"Artık öyle değil ve olmamalı."

"Ben hep mücadeleyi seçtim zaten. Biz göz önünde kadınlar olarak susarsak, bizi örnek alıp savaşma gücünü bulabilecek kadınlara kötülük yaparız."