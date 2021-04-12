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Burçin Terzioğlu, Kastamonu'ya yerleşiyor

Oyuncu Burçin Terzioğlu, oksijeni bol olan Kastamonu Ballıdağ'da ev arayışına girdi.

Magazin 12.04.2021, 13:44
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Burçin Terzioğlu, Kastamonu'ya yerleşiyor

Her yıl Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyan oyuncu Burçin Terzioğlu, bu yıl tatil rotasını değiştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle kendisine daha ıssız yerler bulmak için kolları sıvadı.

ORMAN İÇİNDE EV

41 yaşındaki güzel, doğayla baş başa kalmak için Kastamonu Ballıdağ bölgesinde orman içinde bir dağ evi arayışına girdi.

Burçin Terzioğlu'nun tüm yazı spor eğitmeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte orada geçirmeyi planladığı öğrenildi.

(Ensonhaber)

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