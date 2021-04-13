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Burak Sergen yoğun bakımda

Oyuncu Burak Sergen, dün evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.Corona testi negatif çıkan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma alındı.

Magazin 13.04.2021, 12:20
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Burak Sergen yoğun bakımda

‘Sadakatsiz’ dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Burak Sergen’in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Burak Bey’in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler.”

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