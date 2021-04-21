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Burak Sergen'in son sağlık durumu

Yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Magazin 21.04.2021, 13:52
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Burak Sergen'in son sağlık durumu

Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

HALA YOĞUN BAKIMDA

Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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