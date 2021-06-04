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Burak Sergen hastaneden çıkıp nikah masasına koştu!

Uzun süredir Nihan Ünsal ile nişanlı olan oyuncu Burak Sergen, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından nikâh masasına oturdu.

Magazin 04.06.2021, 09:58 04.06.2021, 10:03
Burak Sergen hastaneden çıkıp nikah masasına koştu!

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Durumu ağırlaşan oyuncu, günlerce entübe edilerek tedavi görmüştü. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan oyuncu, geçen hafta taburcu edilmişti.

Burak Sergen’in bu süreçteki en büyük destekçisi ise nişanlısı Nihan Ünsan olmuştu.

Sağlığına kavuşan oyuncu, dün de nişanlısıyla aile arasında evinde gerçekleşen tören ile nikâh masasına oturdu.

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