Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a duygulandıran Babalar Günü hediyesi!

Burak Özçivit’in, oğlu Karan’a ileride giymesi için Altınyıldız Classics smokin hediye ettiği geleceğe mesaj niteliği taşıyan duygusal filmde, “Karan’ım, canım oğlum ilerde giymen için sana çok güzel bir hediye vereceğim. İlk smokinin” diyen ve itinayla eserini gösteren bir sanatçı gibi smokini sandığa yerleştiren Burak Özçivit, “Oğlum, daima şık biri ol. Sadece giydiklerin değil, davranışların da şık olsun” nasihatinde bulunuyor.

Reklam filmi, Burak Özçivit’in, sandığı kapattıktan sonra “Bu sandık ve içindeki smokin, seni 18 yaşına kadar bekleyecek ve o gün geldiğinde, hediyeni umarım birlikte açacağız. Seni çok seviyorum” diyerek sona eriyor.