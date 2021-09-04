Bülent Ersoy’un orkestrası Kıbrıs’ta mahsur kaldı

Geçtiğimiz günlerde konser için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Bülent Ersoy’un orkestrası, konser sonrası Türkiye’ye dönmek istedikleri sırada korona virüs nedeniyle düzenlenen evraklarının sahte olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadı. 21 kişilik ekip, 1 haftadır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde polis gözetiminde otelde kalıyor. Türkiye’ye dönemedikleri için mağdur olduklarını ifade eden orkestra sanatçıları, ülkeye dönebilmek için yetkililerden yardım istedi.

Bülent Ersoy’un konseri için Bülent Ersoy ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden 21 kişilik orkestra sanatçısı, organizatör şirket tarafından verilen korona virüs belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından haklarında soruşturma başlatıldı. Ülkeye dönemeyen orkestra sanatçıları, çıkarıldıkları mahkemece 10 bin TL tazminata mahkum edilerek, tedbir amaçlı otelde polis gözetimi altına alındı. 7 gündür polis gözetiminde otelde kalan sanatçılar, Türkiye’ye dönebilmek için yetkililerden yardım istedi. Olay sonrası Kuruçeşme’de düzenlenen konser öncesi açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy ise “Ben bu olayları bilemem. Bu konularla kim ilgiliyse onlara sormak lazım. Ben bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“Biz çok mağduruz, 21 kişiyiz, ailelerimiz çok kötü durumdalar”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mahsur kaldıklarını ifade eden Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet İzgi, mağdur edildiklerini belirterek, “Biz Bülent Ersoy’un konseri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldik. Ülkeye geldiğimizde yetkililer bize korona virüs aşılarımızı olup olmadığımızı sordular. Bizde aşılarımızı olduğumuzu söyledik. 2. doz aşısını olmayan 2 arkadaşımızın yerine de başka arkadaşları getirttik. Bizden PCR testi istediler. Özel bir hastanede PCR testi olduk ve testlerin sahte olduğu söylendi. Bizde mağdur durumdayken bir anda suçlu konumuna düştük. Konserimizi yaptıktan sonra 1 gün sonra bizi nöbetçi mahkemeye çıkardılar ve 10 bin TL tazminat ödedik. Ellerimizden telefonlarımızı aldılar ve bu olayla hiçbir alakamız olmamasına rağmen bizi suçsuz bir şekilde polis gözetiminde otelde tutuyorlar. Biz çok mağduruz, 21 kişiyiz, ailelerimiz çok kötü durumdalar” dedi.

“Arkadaşlarımızın Türkiye’ye gelmesini istiyoruz”

Orkestra sanatçılarının mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım isteyen Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu, “Geçen hafta Cumartesi günü Müzisyenler ve Sanatçılar Genel Başkan Yardımcımızın da aralarında bulunduğu 21 kişilik müzik grubu, Bülent Ersoy’un konseri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gittiler. Ülkeye giriş yaptıkları sırada herhangi bir sıkıntı yaşamadılar ama yaptıkları PCR testlerinin sahte olmasından dolayı arkadaşlarımız polis gözetiminde kalıyorlar. Polis gözetiminde konseri gerçekleştiriyorlar. Konser bittikten sonra Bülent Hanım, Türkiye’ye dönüyor ancak orkestradaki arkadaşlarımız dönemiyorlar. Şuanda 21 müzisyen arkadaşımız sahte testten dolayı polis gözetiminde mahkemeye çıkmayı bekliyorlar. Normalde orkestradaki arkadaşlarımızın Türkiye’de Bülent Hanım ile bir konserleri daha vardı ancak ülkeye gelemedikleri için konsere çıkamadılar. Arkadaşlarımız yaklaşık 8 gündür orada bir mağduriyet yaşıyor. Bülent Hanım’ın bu konuda daha hassas davranmasını beklerdim. Bu arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti farklı bir ülkedir. Bu hususta bir an önce girişimlerde bulunarak arkadaşlarımızın Türkiye’ye gelmesini istiyoruz” diye konuştu.