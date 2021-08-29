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Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı; ekip Ercan Havalimanı'nda 8 saat bekletildi

Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı belirtildi

Magazin 29.08.2021, 18:41
Bülent Ersoy'un ekibinin PCR testi sahte çıktı; ekip Ercan Havalimanı'nda 8 saat bekletildi

Sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 8 saat bekletilen orkestra üyelerine yeniden test uygulandı. Ekip, negatif sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapamadı. Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı öğrenildi. Orkestra ekibinin testlerini ise otel yönetiminin ayarladığı iddia edildi.

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