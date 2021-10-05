Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç vefat etti

Tedavisi hastanede devam ederken Fikret Erkoç'u bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü sanatçı, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Diva'nın 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası bu sabah vefat etti.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan 69 yaşındaki Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Show TV'de yayınlanan ve jüri üyesi olduğu TV programında duygusal anlar yaşayan ve ilk kez duygularını dile getiren usta sanatçı, annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu vurgularken, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Diva, "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim."

"70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Bülent Ersoy’un yaşadığı acı ve gözyaşları, stüdyodaki herkesi derinden etkilemişti.