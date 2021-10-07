Bülent Ersoy'un acı günü

Evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç, dün hayatını kaybetti. Geçen yıl annesinin ölümüyle sarsılan Bülent Ersoy, bugün babasını son yolculuğuna uğurladı.

Menajeri Fevzi Siverek ve modacısı Pınar Kerimoğlu’nun yardımıyla yürüyen Bülent Ersoy, bir sandalyeye oturarak babasının cenazesinin başında bekledi. Ersoy "Geçen yıl annemi kaybettim, sağ kolum gitti. Şimdi de babamı kaybettim, sol kolum da gitti" dedi.

Ünlü sanatçı babasının mezarına zemzem suyu döktü.

İşte o fotoğraflar: