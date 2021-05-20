Bülent Ersoy, mesajlarını ifşa eden fenomene ateş püskürdü

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Alp Kılınç, Bülent Ersoy’u çok kızdırdı. Hande Erçel'in bir fotoğrafını 'bazlama surat' diyerek paylaştıktan sonra ünlü oyuncuyla mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, bu s efer Bülent Ersoy'u karşısına aldı.

Tava reklamı yapılan bir paylaşımı eleştiren Alp Kılınç, paylaşımında Bülent Ersoy'un ismini geçirince ortalık karıştı. Bülent Ersoy, reklamda kullanılan ışıltılı efektleri kendi kullandığı efektlere benzeten Kılınç'a sert çıktı. Sosyal medya fenomeni ise ünlü sanatçıyla arasında geçen diyalogu ifşa etti.

ALP KILINÇ, BÜLENT ERSOY'UN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Alp Kılınç, Diva’nın kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. Bülent Ersoy, "Ben anlamadım, insanlar göndermiş ne demek istiyorsun burada?" ifadelerini kullandı.

"Merhaba, Bülent abla senlik bir şey yok öylesine espri olsun diye yazdım" cevabını alan Ersoy'un sinirleri yatışmadı ve "Ne esprisi, beni tavaya mı benzettin? Tava mı diyorsun bana?" diyerek sert çıktı.

Kılınç ise "Ablam yok yok kurban olduğum hani sen ağzına yüzüne böyle makyajlar yapıyorsun ya ışıltılı ışıltılı ona benzetmişim. Yani esprilik, komiklik, şakacılık anladın mı abla! Kötü bir şey yok yani!" diyerek durumu açıklamaya çalıştı.

Ancak paylaşımdan rahatsız olan Ersoy, "Beni o yorumun içinden çıkart yoksa avukatımla görüşürsün terbiyesiz..." ifadelerini kullanarak fenomen isme mahkeme yolunu gösterdi ve Kılınç'ı engelledi.