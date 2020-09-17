Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!

İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.Şükürler olsun, sağlığım,sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok." ifadelerini paylaştı.

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