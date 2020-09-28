Bülent Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun ilişkisi 2011 yılında bir partide çekilen bu fotoğrafla ortaya

çıkmış, çift daha sonra birlikte olduklarını duyurmuştu. Çiftin uzun süren ilişkisi, ihanetle bitti. Pekkan, Bülent Çavuşoğlu ile ilgili soruya, ‘Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor’ dedi.

BÜLENT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Ajda Pekkan'dan 27 yaş küçük olan Bülent Çavuşoğlu, 1968’de Samsun'da doğdu. İlkokulu Samsun'da Terme Atatürk İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Bülent Çavuşoğlu, lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde sürdürdü. Buradan mezun olmasının ardından 1994’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü'nü kazanan Bülent Çavuşoğlu, üniversiteden mezun olmasının ardından yüksek lisans eğitimini de 2000'li yıllarda Yeditepe Üniversitesi'nde bitirdi.

İş yaşamına turizm ile ilk adımı atan Bülent Çavuşoğlu, ardından telefon ve iletişim sektörüne atıldı. 1995’te Turkcell'de Bölge Satış Müdürlüğü yapan Bülent Çavuşoğlu, (hemen hemen iki sene sonra) ,1997’de özel bir kurumda satış direktörlüğü yaptı.

Bir sene kadar bu görevini sürdüren Bülent Çavuşoğlu, 1998’de K.V.K'da genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2000'li yıllarda A-Tel'in genel müdürlüğünü yapan Bülent Çavuşoğlu, 2002’den günümüze dek A-Tel'deki görevini sürdürdü. Aynı zamanda K.V.K.'nın CEO'su olarak çalışmalarını sürdüren Bülent Çavuşoğlu, KVK’da (Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firma) müdürlük yaptı.

AJDA PEKKAN’DAN AÇIKLAMA

Süperstar Ajda Pekkan, 2020 Ağustos ayında 2012 yılından beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı. İddiaya göre Çavuşoğlu, Ajda Pekkan’ın yanında çalışan sarışın bir güzelle aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan, ‘Şu an hayatınızda biri var mı?’ sorusuna ‘Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!’ sevabını vererek, ihaneti ilk defa itiraf etti.

Senelerdir evli olduğu hâlde Ajda Pekkan'la aşk yaşayan Bülent Çavuşoğlu, 2018’de eşiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı.