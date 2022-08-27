Bu kuaföre gelen gelinler oynayarak düğüne gidiyor

Kahramanmaraş’ta devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam sağlayan Songül Emektar, iş yerinde aynı anda 10’un üzerindeki gelini oynatarak düğün salonlarına uğurluyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Emektar (42), yıllarca yaptığı kuaförlük mesleğinde kendi iş yerini açmak istedi. Halk Eğitim Merkezi’nde kuaförlük kursunda usta öğretici olduktan sonra devletten destek alan Emektar, 5 koltukla başladığı kuaförlük mesleğindeki iş yerinde koltuk sayısını da 40’a yükseltti.

15 kişiye istihdam sağlayıp 10 stajyer ile gelinleri düğüne hazırlayan girişimci kadın, gelinlerin oynatarak düğün salonlarına uğurluyor.

Gelinlerin üzerindeki stresi attıklarını rahat bir şekilde düğüne gittiklerini söyleyen Emektar, “Bu iş yerini devlet desteği ile açtım bir tane stajyer öğrenci ile işe başladım ve şuanda 15 sigortalı 10 tane de stajyer öğrencim ile hizmet veriyoruz. 5 koltuk ile başladım ve şuanda 40 koltuk sahibiyim. 70 metrekareden 375 metrekare salona sahibim. Herkes işini severek yapması lazım. Kadınların ayakta kalması lazım ve her zaman çalışması lazım. Çalıştığım sürece yılın en başarılı gelin ödülünü, türban tasarım ödülünü aldım. Kuaför üzerine ve gelin ağırlıklı Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelinlerimizi düğünlere hazırlıyoruz. Gelinlerimizi burada oynatıyoruz ve eğlendiriyoruz. Düğün ve kına günlerinde strese giriyorlar ve o streslerini biz burada alıyoruz. Gelinlerimizin hepsi buraya gelip memnun ayrılıyor. Sosyal medyam var ve gelin ağırlıklı videolar yüklüyorum. Bütün gelinlerimiz benden video istiyor” dedi.

Güzellik merkezine Adıyaman’dan geldiklerini ifade bir çift ise mutlu ayrıldıklarını söyledi.