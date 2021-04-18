Bu iddia çok konuşulur! Hadise ile Reza Zarrab'ın ilişkisini falcı ortaya çıkardı

Ebru Gündeş, kendisini başka kadınlarla aldattığını söyleyerek Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve bu kadınlardan birinin Hadise olduğu iddia edilmişti.

Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Twitter hesabından jet hızında açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" dedi.

Magazin gündemini sarsan iddianın etkisi henüz geçmemişken yasak aşk söylentisine bir yenisi daha eklendi.

Boşanma davası dilekçesinde Ebru Gündeş Reza'nın bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne sürmüş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; Hadise ile Reza Zarrab'ın ilişkisini gizemli bir falcı ortaya çıkardı. Yıllardır Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'a fal bakan bir kadın var. O kadın son gidişinde Zarrab'ın Miami'deki evinde Hadise ile karşılaştı. Gizemli falcı İstanbul'a dönünce her şeyi Ebru Gündeş'e anlattı.