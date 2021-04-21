Bu akşam Sadakatsiz var mı, neden yok? Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin çarşamba günlerine damga vuran dizisi Sadakatsiz'in 27. bölüm fragmanı hala yayınlanmış değil. Yeni bölümü heyecanla bekleyen dizinin takipçileri bu durum nedeniyle "Bu hafta Sadakatsiz yeni bölüm var mı, neden yok?" diye sormaya başladı. İşte detaylar...

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI?

Sadakatsiz 27. bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Koronavirüs nedeniyle çekimlere bir süre ara verilirken çarşamba günü dizinin tekrarı ekranlara gelecek.

21 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR

13:15 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM

16:45 Aşk-ı Memnu TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Sadakatsiz TEKRAR

22:45 Camdaki Kız TEKRAR

01:45 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı TEKRAR

05:30 Güllerin Savaşı TEKRAR