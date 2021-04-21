Bu akşam Sadakatsiz var mı, neden yok? Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Her çarşamba Kanal D' ekranlarında reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi bu akşam seyircisiyle buluşamayacak. Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı da hala yayınlanmazken dizinin takipçileri "Bu hafta Sadakatsiz yeni bölüm var mı, neden yok?" sorusunu sormaya başladı. İşte ayrıntılar...
Kanal D'nin çarşamba günlerine damga vuran dizisi Sadakatsiz'in 27. bölüm fragmanı hala yayınlanmış değil. Yeni bölümü heyecanla bekleyen dizinin takipçileri bu durum nedeniyle "Bu hafta Sadakatsiz yeni bölüm var mı, neden yok?" diye sormaya başladı. İşte detaylar...
SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI?
Sadakatsiz 27. bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Koronavirüs nedeniyle çekimlere bir süre ara verilirken çarşamba günü dizinin tekrarı ekranlara gelecek.
21 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR
13:15 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM
16:45 Aşk-ı Memnu TEKRAR
18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Sadakatsiz TEKRAR
22:45 Camdaki Kız TEKRAR
01:45 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI
04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı TEKRAR
05:30 Güllerin Savaşı TEKRAR