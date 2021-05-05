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Bruce Willis ve Demi Moore’un kızı Tallulah Willis nişanlandı

Hollywood’un iki ünlü isminin kızları evleniyor. 2000 yılında boşanan Demi Moore ve Bruce Willis’in 27 yaşındaki en küçük kızları nişanlandı. Tallulah Willis, evlenme teklifi aldığı romantik anları sosyal medyada da paylaştı.

Magazin 05.05.2021, 22:59 05.05.2021, 23:01
Bruce Willis ve Demi Moore’un kızı Tallulah Willis nişanlandı

Tallulah Willis, erkek arkadaşı Dillon Buss'ın sürpriz evlenme teklifi karşısında adeta sevinçten havalara uçtu. Yaklaşık bir yıldır beraber olan çift, ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşıma kararı aldı.

Dillon Buss, evlenme teklifi anlarını çalılıklarda saklanan arkadaşı sayesinde gizlice kaydederek bu romantik ânı ölümsüzleştirmeyi de başardı.

Hem Willis hem de Buss sosyal medyada güzel haberi duyurarak yakınlarıyla mutluluklarını paylaştılar. Tallulah’ın 29 yaşındaki kız kardeşi Scout Willis, “Ağlıyorum, çok heyecanlıyım” yorumunda bulunurken, 32 yaşındaki en büyük kız kardeşi Rumer, “Bu çılgın çocukları seviyorum. Tebrikler @dillonbuss ve @buuski ikinizi de çok seviyorum ve sizin için çok heyecanlıyım” yazdı.

 

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