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Britney Spears'ın vasilik davasında avukatlar ikiye bölündü

Britney Spears'ın babasının vasiliğinin son bulması açtığı dava, avukatları ikiye böldü. Bazı hukukçular 39 yaşındaki şarkıcının ruhsal durumunun bozuk olduğunu savundu. Bazıları ise insan haklarının önemine vurgu yaptı.

Magazin 29.06.2021, 13:33 29.06.2021, 13:51
Britney Spears'ın vasilik davasında avukatlar ikiye bölündü

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın, babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı, 'kölelikten kurtulma' davası devam ediyor.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

36 yaşındaki şarkıcının son duruşmadaki "Babam evlenmeme ve çocuk sahibi olmama izin vermiyor, bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor" sözleri tartışılıyor. Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü açıklasa da konuşması vasiliğin sonlanması için yeterli değil.

"TAVIRLARI RUHSAL PROBLEMİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Avukat David Glass "Mahkemede Britney'nin Spears'in düşüncelerinin hızla değiştirmesi, sürekli ağlaması ruhsal problemi olduğunu gösteriyor" dedi.

"İNSAN HAKLARINA BAKILMALI"

Ancak avukat Sarah Wentz de "Mahkeme, babasının Britney (39) insan haklarını çiğneyip çiğnemediğine" bakmalı dedi.

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