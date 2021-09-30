Britney Spears: Hakkımdaki belgeselde anlatılanların çoğu doğru değil

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesinde zafere çok yakın olan Britney Spears, hakkında yayınlanan son belgesel 'Controlling Britney Spears' (Britney Spears'ı Kontrol Etmek) için sessizliğini bozdu.

"DUYDUKLARINIZIN ÇOĞU DOĞRU DEĞİL"

İki çocuk annesi Spears, belgeselde yer alan pek çok şeyin doğru olmadığını belirtti. Konuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Bu gerçekten çılgınlık çocuklar… Son belgeselin birazını izledim ve sizi bilgilendirmekten nefret ediyorum ama duyduklarınızın çoğu doğru değil." açıklamasını yaptı.

"TELEFON GÖRÜŞMELERİ DİNLENİYORDU"

Speas’ın açıklaması, avukatı Mathew Rosengart’ın Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne Jamie Spears’ın kızının yatak odasındaki özel konuşmalarını gizlice kaydettiği iddialarının korkunç olduğunu söylemesinden saatler sonra geldi.

Rosengart, avukat-müvekkil iletişiminin hukuk sisteminin kutsal bir parçası olduğunu belirtmişti. İddia edilen kayıtlar, Spears’ın erkek arkadaşları ve reşit olmayan çocukları ile yaptığı konuşmaları içeriyordu.

"SADECE ÜZÜCÜ DEĞİL, AYNI ZAMANDA SUÇ"

İddiaların ardından Kevin Federline’ın avukatı Mark Vincent Kaplan, Britney’nin konuşmalarının kaydedilmesinin sadece üzücü değil aynı zamanda suç olduğunu belirtmişti.

BABASIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

39 yaşındaki yıldızın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Britney Spears, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.

Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz ağustos ayında bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurmuştu.

NİŞANLANDI

Öte yandan Britney Spears, kısa bir süre önce dört yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sam Asghari ile evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı.

Şarkıcı, Asghari'nin kendisine aldığı iri taşlı tektaşını sergilediği anları, sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Spears, gönderisine, "Buna inanamıyorum!" notunu düşmüştü.

BABA OLMAK İSTİYOR

Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.

2007'DE BOŞANDI

Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.