Britney Spears 13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu!

Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi yargıç tarafından kabul gördü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitti.

"SANIRIM GÜNÜN KALANINDA AĞLAYACAĞIM"

Britney Spears, kararı sevinçle karşıladı. Sosyal medya hesabından mahkeme önünde bekleyen hayranlarının görüntülerini paylaşan şarkıcı, paylaşımına, "Sanırım günün kalanında ağlayacağım! Şimdiye kadarki en iyi gün..." notunu düştü.

"KÖLELİĞİN SONA ERMESİ"

Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.

"BABAM VASİLİĞİ DÜŞÜNECEK KADAR AKILLI DEĞİLDİ!"

Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Britney Spears,"Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi!" ifadelerini kullandı.

"ANNEM GİZLİCE HAYATIMI MAHVETİ"

"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu." şeklinde konuştu.

#FREEBRITNEY KAMPANYASI

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.

Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti. Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.

Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.