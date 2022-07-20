Brad Pitt, giydiği etekle gündemde!

8 yaşındaki Brad Pitt, önemli rollerinden birini üstlendiği Bullet Train adlı filmin tanıtımı ve galası için Almanya'ya gitti.

GALADA GİYDİĞİ ETEĞİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Aktör, dün gece de filmin galası için kırmızı halıya çıktı. Genellikle film galalarına takım elbise ya da smokinle katılan yakışıklı oyuncu bu defa herkesi şaşırttı.

Pitt, kırmızı halıya çıkarken kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket ve içine de pembe gömlek giydi.

Pitt, aksesuar olarak güneş gözlüğü ve bir kolye kullandı. Başarılı oyuncu kombinini siyah botlarıyla tamamladı.