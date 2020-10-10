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Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası

Son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü altı çocuğunun velayet mücadelesi, Alman model Nicole Poturalski ile ilişkisi ve kazandığı ödüllerle gündeme gelen ünlü aktör Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası açıldı.

Magazin 10.10.2020, 09:32
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Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dolandırıcılık davası

ABD, Teksas Plano'da bulunan bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina adında bir kadın, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.

Kelli Christina'nın dava dokümanlarında da yer alan iddialarına göre Pitt kendileriyle bir anlaşma yaptı, hatta parasını aldığı halde hiçbir sözünü yerine getirmedi.

Christina, Pitt ile aktörün kendi kurduğu ve Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanlar yararına etkinlik gösteren Make It Right Foundation yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldığını iddia etti.

'5 ETKİNLİK İÇİN 40 BİN DOLAR ALDI, HİÇBİRİNE KATILMADI'

Bu anlaşmaya göre Christina, vakıf yararına kendisinin düzenlediği beş etkinliğe katılması konusunda Pitt ile anlaştı. Hatta yine iddia ettiğine göre Brad Pitt'e bunun için de 40 bin dolar ödedi.

Fakat ileri sürülenlere göre Pitt, sürekli "Bir dahaki sefere" diyerek bu etkinliklerin hiçbirine katılmadı.

Kelli Christina'ya göre bu etkinlikler için başlayan iletişimleri bir süre sonra da romantik bir hale dönüştü. Hatta ikili online olarak evlilik konusunda bile konuşmaya başladılar.

Kelli Christine ile Brad Pitt'in belirtildiğine göre hiç yüz yüze gelmeden sadece online olarak iletişim kurması ilgi çekti.

Brad Pitt'in avukatları ise bütün bu iddiaları yalanlayıp aktörün bu türden bir anlaşma yapmadığını, kimseden böyle bir para almadığını savundu.

'BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK'

Pitt'in avukatları "Ne Make It Right Foundation ne de Bay Pitt, bu tür bir anlaşma yaptı" açıklamasında bulundu.

PİTT'İN AVUKATLARINDAN YALANLAMA

Avukatların ileri sürdüğüne göre Kelli Christina, bir ya da birkaç internet dolandırıcısı tarafından tuzağa düşürüldü. Pitt'in hukuk ekibi, bu olayın benzer durumlarla karşılaşabilecek insanlar için de daha dikkatli olmaları konusunda bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

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