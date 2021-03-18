''Brad Pitt bana şiddet uyguladı''

Önce boşanma kararı sonra çocuklarının velayeti konusunda yaşanan savaş. 2014'te başlayan evliliklerini 2019 yılında bitirme kararı alan çiftin resmi boşanması henüz tamamlanmadı. Çiftin cephesinden son olarak şaşırtan bir haber geldi.

45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü.

Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.

Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.

Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü.

Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.

Kaynak: cnnturk.com