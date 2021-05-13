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Bornozlu pozuyla Fahriye Evcen'den bayram kutlaması!

Ünlüler Ramazan Bayramı'nı sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Kimi eski bayram fotoğraflarını paylaşarak bir arada kutlanan bayramlara özlemini dile getirdi, kimi de ailesiyle bayramlaştığı anları paylaştı. Takipçilerinin bayramını kutlamak için bornozlu paylaşım yapan Fahriye Evcen ise eleştirilerin hedefi oldu.

Magazin 13.05.2021, 15:20
Bornozlu pozuyla Fahriye Evcen'den bayram kutlaması!

Ekranlara dönmek için gün sayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, diğer ünlüler gibi sosyal medya hesabından takipçilerinin bayramını kutladı.

Bayram için hazırlanan Fahriye Evcen makyaj sonrası pozunu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaştı.

Üzerinde bornozla poz veren Evcen, bazı takipçilerinin tepkisiyle karşı karşıya geldi.

Birçok hayranı Evcen'i "Ayıp ya, bornozla bayram mı kutlanır? Edep" Bornozla da bayram mı kutlanır tövbe" yorumlarıyla eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde pandemi döneminde sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Evcen, iki yaşındaki oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, gönderisine, "Mr. Robocop... Poz vermeyi öğrendik" notunu düştü. Fahriye Evcen'in 'Karan'lı paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 178 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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