Bora Akkaş kimdir?

Akkaş öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmıştır, ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol almış.oyunculuğa devam etmiştir. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adın da bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan Geniş Aile dizisinin Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmıştır ve dizi 15 Ağustos 2012 yılında sona ermiştir.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.

BORA AKKAŞ SEDA TÜRKMEN BOŞANDI MI?

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir. Ağustos 2019'da, Türkmen avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

BORA AKKAŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Televizyon dizileri

Dişi Kuş (2004)

Yağmur Zamanı (Bora) (2004)

Son Tercih (Mert) (2007)

Cesaretin Var mı Aşka (2008)

Unutma Beni (2008)

Geniş Aile (Zekai Kirişçi) (2009-2011)

Annem Uyurken (Mert) (2012)

Herşey Yolunda Merkez (Efe Selim) (2013)

Herşey Yolunda (Efe Selim) (2013)

Yüksek Giriş (Doğukan) (2013)

Bebek İşi (Ozan) (2013)

Boynu Bükükler (Mithat) (2014)

Ruhumun Aynası (Çetin) (2014)

Çifte Saadet (Tarık Çatık) (2016)

Aslan Alilem (Mutlu Aslan) (2017)

Dayan Yüreğim (Rıfat) (2017)

Kurşun (Rıfat Ayaz) (2019)

Tutunamayanlar (2020-)

Sinema filmleri

Gönlümdeki Köşk Olmasa (Küçük Osman) (2002)

Küçük Kıyamet (Batu) (2007)

Adab-ı Muaşeret (Eko) (2009)

Memleket Meselesi (2010)

Çalgı Çengi (Kapıdan bakan çocuk) (2010)

Kaos: Örümcek Ağı (2012)

Yavuz (2012)

Taş Mektep (2013)

Kocan Kadar Konuş (2015)

Öğrenci İşleri (2015)

Geniş Aile: Yapıştır (2015)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016)

Annemin Yarası (2016)

Geniş Aile 2: Her Türlü (2016)

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (2018)