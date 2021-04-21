Boğaz manzaralı yalısından ''Evde sıkılmayın'' uyarısı

Son dönemde Türkiye'de koronavirüste vaka artışları zirve yaptı.

Hükümet tarafından vaka artışlarının önüne geçilmek için alınan kısmi kapanma tedbirlerinin 2. haftasına girilirken ortaya çıkacak rakamlar ve vaka artış seyrine göre ya mevcut tedbirler devam edecek ya da daha sıkı tedbirler gelecek.

Vaka artışları sonrası birçok uzman isim sosyal mesafe ve evde kal çağrıları yaparkan bir çağrı da ünlü iş kadını Arzu Sabancı'dan geldi.

Arzu Sabancı, Boğaz manzaralı yalısından yaptığı paylaşımda evde durmaktan sıkılmayın, evden dışarı çıkmayın, kendi tam kapanmamızı kendimiz yapalım diyerek şu ifadeleri kullandı;

"KENDİ İRADEMİZLE TAM KAPANMA YAPALIM"

"Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz

"EVİNİZDE OLDUĞUNUZA ŞÜKREDİN"

Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam."