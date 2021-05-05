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Boğaç Aksoy lenf kanserine yakalandı

"Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, lenf kanserine yakalandığını duyurdu.

Magazin 05.05.2021, 17:02
Boğaç Aksoy lenf kanserine yakalandı

"Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, lenf kanserine yakalandığını duyurdu.

"Arka Sokaklar" dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. 32 yaşındaki oyuncu lenf kanserine yakalandığı haberini verdi. Boğaç Aksoy paylaşımında "Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
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