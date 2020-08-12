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Bodrum’da aşka geldiler
ÇEŞME TATİLİ SONRASI SOLUĞU BODRUM’DA ALAN OYUNCU EZGİ EYÜBOĞLU İLE OĞULCAN ENGİN OBJEKTİFLERE TAKILDI.
Magazin 12.08.2020, 23:05
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Çeşme tatili sonrası soluğu Bodrum’da alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin objektiflere takıldı.
Önceki akşam Türkbükü’nü gezerken görüntülenen aşıklar, evlilik sorularına gülerek karşılık verdi. Güzel oyuncunun ise biraz kilo aldığı görüldü.
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