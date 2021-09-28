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Bodrum’a demir atan 118 milyon dolarlık yüzen sarayın günlük kirası dudak uçuklattı

Bodrum’a demir atan 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri kendine hayran bıraktı. Ultra lüks yatın haftalık kirasının 750 bin Euro olduğu öğrenildi.

Magazin 28.09.2021, 11:37
Bodrum’a demir atan 118 milyon dolarlık yüzen sarayın günlük kirası dudak uçuklattı

Bodrum’a demir atan 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri kendine hayran bıraktı. Ultra lüks yatın haftalık kirasının 750 bin Euro olduğu öğrenildi.

Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan 118 milyon dolarlık, Malta bayraklı ’Moonlight 2’ isimli 4 katlı lüks mega yatı görenler dönüp bir daha baktı. Yatta yapılan hazırlıklar ise dikkatlerden kaçmadı. İlk görüşte yolcu gemisi gibi duran 280 metre uzunluğundaki lüks yatın içi ise lüksün ötesinde döşenmiş.

Dünyanın en lüks yatları arasında

Yunan iş adamı Andreas Liveras tarafından yaptırılan ödüllü yatın, özel güverteler ve açık hava jakuzisi gibi birçok özelliği bulunuyor. Dünyanın en lüks teknelerinden biri olarak kabul edilen 280 metrelik mega yatta iki adet dış bar, sauna, özel restoran, eğlence merkezi ve spor salonu, su jetleri, dalış ekipmanı, balıkçılık ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunuyor.

118 milyon Euro’ya yaptırdığı Malta bayraklı ’Moonlight 2’ isimli ultra lüks motor yatta 28 personeli bulunuyor. 36 konuk kapasiteli 4 katlı yatın, haftalık 750 bin Euro ile dünyanın en yüksek kira bedeline sahip yatlardan olduğu belirtiliyor.

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