Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde birbirinden ünlü sanatçılar ’Bodrum Kale Konserleri’ kapsamında Bodrum Kalesinde sahne alacak. Halka ücretsiz olacak konserlerde Serdar Ortaç, Şevval Sam, Ferhat Göçer gibi birçok ünlü isim sahneye çıkacak.

Bodrum’da yaşanan yangın felaketinin ardından normalleşmeye gidilmesiyle birlikte Bodrum Belediyesi halk konserleri düzenlemek için kolları sıvadı. Bodrum Kalesinde 23 Ağustos’ta Sakiler konseri ile başlayacak olan konserler 3 Eylül’de son bulacak. İlk konserde Sakiler Grubu sahne alırken, ardından 26 Ağustos Şevval Sam, 27 Ağustos Ferhat Göçer, 31 Ağustos Zehra, 2 Eylül Serdar Ortaç konserinin ardından 3 Eylül’de de son konserde Uzi Bodrumlularla buluşacak. Pandemi ve yangınların ardından halka moral konseri düzenleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras konserlerin yanı sıra daha birçok etkinlik gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, normalleşme sürecinde insanları motive etmek için kale konserlerini düzenlediklerini açıklayarak, “Bodrum’da yaklaşık 17 bin hektarlık alanımız ciddi anlamda zarar gördü. Vatandaşlarımız, Bodrum’da yaşayan gönüllülerimiz yangında insanüstü bir çaba gösterdi. Yangın sonrası Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’la birlikte turizmcilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bakanımız, turizm açısından Ağustos ayının önemli olduğunu, normalleşme sürecinin hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini belirtti. Bodrum Belediyesi olarak Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatıyla Bodrum’un hızlı bir şekilde normalleşmesine katkı vermek amacıyla Bodrum Kalesinde halkımıza ücretsiz konserler düzenleyeceğiz. 23 Ağustos’ta Sakiler Grubu ile başlayacak olan konserlerde Ferhat Göçer, Şevval Sam, Zehra ve Serdar Ortaç gibi sanatçılarımız yer alacak. Gençlerin çok yakından takip ettiği rap sanatçısı Uzi final konseri verecek. Bodrum’da turizmi bu yıl kayıp yılı olarak ilan etmek istemiyoruz. Çünkü Bodrum’da turizmciler geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bu yıl ise yangınlardan ciddi anlamda etkilendiler. Yaklaşık turizmde yüzde 30 bir kaybımız var. Biz bunu hızlı bir şekilde toparlamak ve normalleştirmek istiyoruz. Bu amaçla Bodrum’a tüm turistleri, Bodrum’u sevenleri tatile davet ediyoruz, Ağustos ve Eylül ayında. Konserlerimiz ise halka ücretsiz olacaktır. Sanatçılarımız ise gönüllülük esasına göre konser verecektir” dedi.