BluTV’nin Çıplak dizisi ikinci sezona da olaylı başladı

Hayranlarının da hatırlayacağı üzere BluTV’nin Çıplak adlı dizisi ilk sezona olaylı başlamıştı.

Cüney Özdemir'in RTÜK başkanını da etiketleyerek sosyal medyada yaptığı paylaşım Çıplak dizisi gündeme getirmişti.

Cüneyt Özdemir’in paylaşımı sonrasında ise BluTV diziyi yayından kaldırınca da eleştirililerin hedefi oldu.

BluTV ise eleştiriler sonrasında açıklama yaparak "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çıplak dizisi 2. sezona da olaylı bir giriş yaptı. Ancak dizi bu sefer ne Cüneyt Özdemir ne de RTÜK ile gündeme geldi.

Çıplak dizisinin gündeme gelme sebebi yine BluTV oldu. Dizi için yeterli tanıtım yapılmaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



Dizi hayranları yine eleştirilerde bulunurken, dizinin yönetmeninden açıklama geldi.

Dizinin yönetmeni Can Evrenol tüm eleştiriler ve yaşananlar için yapmış olduğu açıklamasında "Yapmıyor değil yapamıyor diyelim. BluTV içinde bizi ve Çıplak’ı çok sevenler var. Yoksa nasıl olsun? BluTV olmasa, bu dizinin Türkiye’de kimseye ulaşması mümkün değil gibi" açıklamasında bulundu.(haber3.com)