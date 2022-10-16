Birsen Tezer: "Kalbi temiz tutmak en büyük direniş"

Şarkılara getirdiği özgün yorum ile Türk müziğinin saygıdeğer isimlerinden olan Birsen Tezer, Bursalı dinleyicileriyle buluştu. Bartın’da meydana gelen maden faciasına ilişkin duygularını dile getiren Tezer, “Kalbi temiz tutmak en büyük direniş ve yaptığı şeyi en iyi yapabilmek. Belki onlar da bu şekilde yaptılar ve sonuçta böyle oldu maalesef” dedi.

Mekanı dolduran sevenlerini ‘Çal Kapımı’ adlı şarkısıyla selamlayan ünlü şarkıcı Birsen Tezer, repertuvarına ‘Balıkesir’ ve ‘Delikanlı’ adlı liste başı şarkılarıyla devam etti. ‘Saklasam Kendimi’ adlı yeni şarkısını da seslendiren Tezer, sesiyle adeta büyüledi. Sergilediği performans ile kulakların pasını silen Birsen Tezer, buğulu sesiyle gönüllere de dokundu. Bursalılar dinleti esnasında duygusal anlar yaşadı.

“Kalbi temiz tutmak en büyük direniş”

Birsen Tezer, Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, “Hiçbirimiz duyarsız insanlar değiliz ve çok büyük bir facia var. Ama biz de sahnede olarak, bu bir eğlence müziği olmadığı için sizlerle birlikte bir nevi yas tutacağız, içleneceğiz. Bartın’da olan 41 kayıp ve yaralılar için baş sağlığı diliyorum. Kalbi temiz tutmak en büyük direniş ve yaptığı şeyi en iyi yapabilmek. Belki onlar da bu şekilde yaptılar ve sonuçta böyle oldu maalesef” diyerek duygularını dile getirdi.

2 saat boyunca sahnede kalan Birsen Tezer, alkışlar eşliğinde programı noktaladı.