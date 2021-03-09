Birol Güven, Rasim Öztekin’in son mesajını paylaştı

Geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eden usta oyuncu Rasim Öztekin için uzun yılladır rol aldığı ‘Seksenler’ dizisi ailesinden art arda mesajlar geldi.

Rasim Öztekin’in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce ‘Seksenler’ dizisinin yapımcısı Birol Güven’e şiir yazdığı ortaya çıktı.

Güven mesajında, “Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun” dedi.

Güven ayrıca usta oyuncunun mesajını da açıkladı: “Günaydın patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji… ‘Seksenler’de de kullanılabilir.”

Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun



" Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji...”seksenler” de de kullanılabilir. "https://t.co/gbsFOlgl05 — Birol Güven (@birolguven) March 8, 2021

“NE DİYECEĞİMİ NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM”

Rasim Öztekin ile birlikte ‘Seksenler’ dizisinde rol alan Şoray Uzun ise, üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: “Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin’i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik.”