Birkan Sokullu sevenlerini korkuttu

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, sevenlerini endişelendirdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Sokullu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Birkan Sokullu, yürüyüş yaparken ayağını incittiğini söyledi.

Hastane çıkışı elinde reçetesiyle görüntülenen ünlü oyuncu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedikten sonra aracına binerek, evinin yolunu tuttu.

"BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Sokullu, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Birkan Sokullu, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Eda Gürkaynak, Birkan Sokullu ile ilişkisinin ilk dönemlerinde New York Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu.

Öte yandan oyuncu Birkan Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile 2012 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkili, 2015'te ise tek celsede boşanmıştı.

Sokullu, daha sonra Berrak Tüzünataç ile yaklaşık üç yıl aşk yaşamıştı.

Ancak oyuncunun, Tüzünataç ile ilişkisi ayrılıkla sonuçlanmıştı.