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Birce Akalay: Hayatım bir Almodóvar filmi olabilirdi

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına katılan Birce Akalay, hayatının ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın filmlerine konu olabileceğini söyledi.

Magazin 15.10.2021, 19:52
Birce Akalay: Hayatım bir Almodóvar filmi olabilirdi

Oyuncu Birce Akalay, Hakan Gence’nin Hürriyet Youtube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Hayatı ve kariyeriyle ilgili sorulara içtenlikle yanıt veren oyuncu, “Hayatım bir Pedro Almodóvar filmi olabilirdi. Çünkü hayatı sevdiklerimle ve dostlarımla paylaştıkça mutlu oluyorum” dedi. 

Anı yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Akalay, sinirlendiğinde çok ağladığını ve çaresizliğe dayanamadığını da anlattı. 

Konu özel hayatına gelince “Yaşadığım her ilişki beni hep tamamladı. Beni tamamlamayan hiçbir şeyi yaşamadım” diyen oyuncu ilişkisiyle ilgili beklentilerini de şu sözlerle paylaştı: “Centilmenlik hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Romantizm onunla geliyor. Tutku da olmazsa olmaz.”   

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni bölümüyle Hürriyet YouTube hesabında yayında.

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