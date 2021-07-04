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BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Biran Damla Yılmaz, Baraj dizisinde Nehir karakterini canlandırıyor. Adını Kırgın Çiçekler dizisinde duyuran Biran Damla Yılmaz, daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilenler...

Magazin 04.07.2021, 20:26
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Biran Damla Yılmaz, Baraj dizisinde Nehir karakterini canlandırıyor. Adını Kırgın Çiçekler dizisinde duyuran Biran Damla Yılmaz, daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilenler...

TELEVİZYON PROJELERİ

Yapım Rol Yıl
Muhteşem Yüzyıl[4] Cariye 2014
Yasak Esma 2014
Beyaz Yalan[4] Nesrin 2015
Kırgın Çiçekler[4] Eylül 2015-2018
Canevim[4] Ceylan 2019
Baraj Nehir 2020-

SİNEMA PROJELERİ

Yapım Rol Yıl
Çılgın Dersane 4: Ada Deniz 2015
Mucize 2: Aşk Mızgin 2019
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