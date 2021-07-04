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BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Biran Damla Yılmaz, Baraj dizisinde Nehir karakterini canlandırıyor. Adını Kırgın Çiçekler dizisinde duyuran Biran Damla Yılmaz, daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilenler...
Magazin 04.07.2021, 20:26
Biran Damla Yılmaz, Baraj dizisinde Nehir karakterini canlandırıyor. Adını Kırgın Çiçekler dizisinde duyuran Biran Damla Yılmaz, daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilenler...
TELEVİZYON PROJELERİ
|Yapım
|Rol
|Yıl
|Muhteşem Yüzyıl[4]
|Cariye
|2014
|Yasak
|Esma
|2014
|Beyaz Yalan[4]
|Nesrin
|2015
|Kırgın Çiçekler[4]
|Eylül
|2015-2018
|Canevim[4]
|Ceylan
|2019
|Baraj
|Nehir
|2020-
SİNEMA PROJELERİ
|Yapım
|Rol
|Yıl
|Çılgın Dersane 4: Ada
|Deniz
|2015
|Mucize 2: Aşk
|Mızgin
|2019