Bir Zamanlar Kıbrıs hayranlarına kötü haber geldi! Ani final kararını TRT duyurdu

Bir Zamanlar Kıbrıs hayranlarına kötü haber! TRT 1 ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs kötü haber hayranlarına duyurdu. TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs apar topar final kararı aldı. İşte bu hafta Bir Zamanlar Kıbrıs hakkında verilen o akıbet!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden üzücü haber!

Her hafta perşembe akşamları reyting rekorları kıran, Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarla birlikte ayakta kalan, Mucize Doktor ve Alev Alev gibi reyting rekortmen dizilerin final yaptığı gün Bir Zamanlar Kıbrıs ayakta kalmıştı. Ancak TRT 1 ani kararla Bir Zamanlar Kıbrıs dizisini apar topar bitirme kararı aldı!

6 bölüm erken sezon finali!

TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 6 bölüm birden finalini öne aldı! Bir Zamanlar Kıbrıs 16. bölümde sezon finali yapıp ekran macerasını devam edecekti. Ancak Bir Zamanlar Kıbrıs bu perşembe günü sezon finali yaparak ekran macerasını tamamlıyor!

Bir Zamanlar Kıbrıs bu perşembe sezon finali yapıyor!

Yapımcılığını TMC Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölümde sezon finali yaparak ekran macerasını ara veriyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs daha önce TRT 1 tarafından 16. bölümde sezon finali yapacaktı. Ancak ani karar Bir Zamanlar Kıbrsı bu perşembe günü final yaptırıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek ancak TRT 1 çok konuşulacak kararı hayranlarına neden dedirtti.

Hem yeni başlayan iş, hem bu hafta Alev Alev ve Mucize Doktor olmadığı hafta rekorlar kırması beklenirken bitecek dizi Perşembe akşamları Eylül ayında yeni bir yarışa girecek.